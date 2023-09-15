Помог сотне людей: в Мариуполе установили стенд с челябинцем Доктором Женей

Фото: hornews.com

Известный в Челябинске врач-благотворитель Евгений Косовских стал одним из героев Аллеи волонтеров в Мариуполе. В пострадавшем из-за боевых действий городе доктор Женя побывал в конце прошлого года. Он доставил туда гуманитарную помощь и помог сотне жителей. Об этом сообщают Hornews.com.

— Люди, пережившие взрывы и голод в Мариуполе, очень нуждаются в заботе и любви. И наша команда сделала все возможное, чтобы поддержать их, — сказал Hornews.com Евгений Косовских.

В Челябинске доктор Женя и его клиника «Другая медицина» несколько лет помогают бездомным. На Донбасс он ездил с гуманитарной миссией – доставлял собранные на Урале перевязочные средства, скальпели, иглы и фонари. В этом году он побывал в Луганске.

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