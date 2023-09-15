Магнитогорский «Металлург» снова сыграет дома с тольяттинской «Ладой»

Фото: ХК "Металлург".
«Магнитогорский «Металлург» провел успешную игру против тольяттинской «Лады» со счетом 3:2. Игру прокомментировал главный тренер Андрей Разин.
— Приятно начинать играть дома, — отметил Разин на пресс-конференции. — Хорошее начало, забивали, играли хорошо. Победили заслуженно.
Следующая игра с «Ладой» состоится 16 сентября в Магнитогорске.
Сейчас Металлург возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
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