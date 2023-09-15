В Челябинске в «День бокса Южного Урала» пройдет презентация спортшкол города

Чемпион мира Марк Петровский и бронзовый призер чемпионата мира, пятикратный чемпион России южноуралец Эдмонд Худоян проведут мастер-класс для всех поклонников спорта. Фото: ФБЧО.

Обновленная набережная Первого озера у спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз» (ул. Хохрякова ,1) 17 сентября станет местом проведения большого спортивного праздника «Дня бокса Южного Урала». Организаторы праздника, федерация бокса Челябинской области, рассказали, что набережная превратится в одну большую зону спортивной активности.

Здесь любой сможет попробовать свои силы и в различных видах общефизической подготовки, и в боксе. А тренеры помогут освоить основные упражнения и приемы. Здесь же на берегу Первого озера пройдет презентация спортивных школ Челябинска. Любой желающий сможет записаться сам или записать своего ребенка в понравившуюся спортшколу.

Организаторы сообщили, что специальным подарком на День бокса для поклонников этого вида спорта станет мастер-класс для спортсменов и горожан от чемпиона мира по боксу Марка Петровского и бронзового призера чемпионата мира, пятикратного чемпиона России по боксу южноуральца Эдмонда Худояна.

Начало праздничной программы в воскресенье 17 сентября в 12.00. Вход свободный.

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