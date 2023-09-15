Нашли реагенты и почти килограмм «соли»: в Златоусте задержали наркодилера

Наркотик распространяли через мессенджеры. Фото: ГУ МВД по челябинской области.

В Златоусте полицейские обнаружили целую лабораторию по производству мефедрона. Синтетический наркотик 33-летний мужчина делал у себя дома. Полицейские обнаружили и изъяли 830 граммов наркотика, оборудование, реагенты и средства защиты.

Также удалось выяснить, что соль продавали через мессенджеры, задержанный мужчина делал наркотик и сам доставлял.

— Подозреваемый не был ранее судим, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 5 статьи 228.1 УК РФ. Также решается вопрос по возбуждению уголовного дела за производство наркотического средства.

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