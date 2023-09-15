В Челябинске 18 сентября не будет работать телевидение и радио

Теле и радио каналы обещают включить только вечером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посмотреть телевизор челябинцам в понедельник не получится. Об этом предупреждает Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр.

Виной всему профилактика. Плановые работы начнутся в 10 утра по местному времени и закончатся в 7 вечера. Под отключение попадают практические все телеканалы и радиостанции. Профилактика пройдет и на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM), правда, включить любимые программы обещают чуть раньше — в 16 часов.

— Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохой погоды, — уточнили в РТПЦ. — Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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