Следователи начали проверку из-за нелегальной свалки в Еманжелинском районе

Свалку обнаружили в Еманжелинском районе. Фото: Народный фронт

Следственный комитет начал проверку из-за нелегальной свалки в Челябинской области. Ее обнаружили неподалеку от поселка Батуринский Еманжелинского района. Тонны мусора лежат рядом с водоемом, а часть – непосредственно касается воды.

Сейчас выясняется, кто организовал здесь свалку. В связи с этим проводится проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность».

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию работников администрации района, – сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

15 сентября о стихийной свалке высказался губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что к делу привлечена комиссия и надзорные органы, а уборка мусора должна начаться немедленно.

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