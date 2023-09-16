Два водителя пострадали в аварии возле ТРК «Космос»

ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Фото: Интерсвязь

Около полуночи 16 сентября в Челябинске на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы случилось ДТП. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель Lada Granta ехал по Чичерина и в последний момент решил проскочить на светофоре, но не успел. В этот момент уже началось движение по проспекту Победы, где ехал Volkswagen.

В результате машины столкнулись, после удара их выбросило на трамвайные пути. На место приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Двоих водителей госпитализировали с травмами. Больше в аварии никто не пострадал.

- Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГИБДД Челябинска.

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