Бастрыкин вступился за жителей Еманжелинска, которые сидят в аварийном доме без воды и газа

Бастрыкин потребовал доклад о проверке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вступился за жителей Еманжелинска, которых не переселяют из аварийного дома. Недавно об этой семье выходил сюжет на федеральном телевидении.

Частный дом жильцов уже несколько лет затапливает весной и осенью – все началось в 2010-х, когда неподалеку начали строить детский сад. Пошли подземные воды, которые разрушают грунт. Дом признали аварийным, и семью должны были переселить в новостройку, но до сих пор этого не сделали.

– Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области, – рассказали в Следственном комитете.

Кстати, сын семейства готов был на этой земле построить новый дом, но администрация не выдает разрешения, так как мешает обременение.

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