Двое скончались по пути в больницу: ДТП с тремя погибшими случилось на трассе в Челябинской области

Фото: ГИБДД

На трассе «Южноуральск-Магнитогорск» в Челябинской области случилось ДТП с тремя погибшими. 37-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и задел Lada Largus. После этого машину отбросило во встречный Peugeot.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте. Медики скорой помощи повезли в больницу 78-летнего водителя и 72-летнюю пассажирку Peugeot, но по пути они скончались.

– Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП на территории Верхнеуральского района, – уточнили в Госавтоинспекции.

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