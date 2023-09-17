Жители Челябинской области меньше травятся лекарствами и курительными смесями

Проблемой остаются алкогольные отравления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 2018 по 2022 год значительно снизилось количество отравлений лекарствами и курительными смесями. Но актуальной проблемой остается отравление алкоголем. Статистикой поделилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, есть положительная динамика по ряду показателей.

– Количество отравлений лекарствами за 5 лет уменьшилось почти в 2,5 раза. В 2018 году регистрировали 868 случаев, а в 2022 – 358. Однако число пострадавших женщин традиционно выше, чем мужчин. Уменьшилось число тех, кто получил отравление спайсами. В 2018 году было 29 случаев, в 2020 – 35, а в 2021 и 2022 всего по 2 случая на год. В прошлом году отравление курительными смесями получали исключительно мужчины, в том числе подростки. При этом за два последних года не было летальных исходов

Мужчины также являются «лидерами» по отравлению алкоголем. В десятку территорий, где в прошлом году показатель отравлений спиртосодержащей продукцией превысил среднеобластные значения, вошли Брединский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальный округа, а также Магнитогорск и Миасс.

Вместе с тем, в восьми муниципалитетах были летальные исходы от отравления алкоголем.

В Челябинске показатель отравлений наркотическими веществами уже пять лет остается выше среднеобластного. Но в 2022 году обошлось без смертельных случаев.

– Проблемные точки остается, они нам известны, а значит, профильным ведомствам нужно уделить им особое внимание,– подытожила Ирина Гехт.

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