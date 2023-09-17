Жительница Челябинска получила маткапитал за несуществующего ребенка

Женщина обманула государство на 660 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

39-летнюю жительницу Челябинска уличили в мошенничестве. Выяснилось, что женщина придумала ребенка, чтобы получить материнский капитал и ежемесячное пособие.

– Местная жительница предоставила в компетентные органы ложные сведения о рождении ребенка и подала заявление о назначении единовременного пособия в связи с появлением малыша и ежемесячной денежной выплаты на оплату ЖКУ, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Таким образом было похищено более 660 тысяч рублей из бюджета, принадлежащих Тракторозаводскому управлению соцзащиты населения. Деньги женщина потратила на свои личные нужды.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Тракторозаводского отдела полиции челябинского УМВД выявили этот факт мошенничества. На предприимчивую женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время расследование завершено, и материалы переданы в суд.

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