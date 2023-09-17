Умер автор слов гимна Магнитогорска Николай Добронравов

Николай Добронравов написал слова для гимна Магнитогорска Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 95-м году жизни скончался поэт Николай Добронравов. Он родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, окончил Школу-студию имени В. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. В 1956 году женился на композиторе Александре Пахмутовой.

Из-под пера Николая Добронравова вышло множество советских песен, а фразы уже стали крылатыми. Он – автор стихов к песням: «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Команда молодости нашей», «Главное, ребята, сердцем не стареть». Многие из них были написаны на музыку супруги поэта. Вместе они стали авторами песни «Магнитка». В 2011 году городское собрание депутатов Магнитогорска утвердило песню в качестве гимна города.

Глава города Сергей Бредников выразил соболезнования, отметив, что память о поэте навсегда останется в сердцах жителей Магнитогорска и всех россиян.

– В совместном творчестве Николая Добронравова и его супруги Александры Пахмутовой отразилась история страны, и сегодня наша культура понесла большую утрату. Ушел из жизни человек необъятной души, профессионал, утонченный лирик и эстет. Он подарил Магнитогорску стихи о городе, которые стали гимном. Мы непременно сохраним и пронесем через года любовь и гордость, заложенные Николаем Николаевичем в строках песни «Магнитка».

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