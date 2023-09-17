Вытащили из грязевого плена: застрявших в грязи дальнобойщиков из Казахстана спасли полицейские Челябинской области

Большегрузы прочно увязли в грязи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Водители двух большегрузов ехали из Казахстана через Чесменский район. Но навигатор сыграл с дальнобойщиками злую шутку и повел их по грунтовой дороге, размытой после дождя. Многотонные машины оказались грязевом плену и не могли выбраться самостоятельно. На помощь дальнобойщикам пришли инспекторы чесменской ГИБДД.

– В район Березинского заповедника, где застряли фуры, прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они развернули настоящую спасательную операцию в условиях непрекращающегося дождя.Оценив ситуацию, полицейские отправились на поиски трактора. Выручил местный фермер. Каждый тягач цепляли к трактору и вытягивали по очереди из грунтовой западни и дотягивали до дороги с твердым покрытием, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Спасательная операция длилась половина дня. Все это время сотрудники ГИБДД находились рядом, оказывали помощь, а после водителей напоили горячим чаем.

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь дальнобойщикам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

О произошедшей ситуации дальнобойщики рассказали на горячей линии ГУ МВД России по Челябинской области. Они передали слова благодарности начальнику чесменской Госавтоинспекции капитану полиции Андрею Дацько и инспектору ДПС младшему лейтенанту полиции Алексею Василькову, отметив отзывчивость сотрудников и готовность всегда прийти на помощь.

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