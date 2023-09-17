Алексей Текслер вручил пятикратному чемпиону по боксу ключи от квартиры в Челябинске

На празднике наградили спортсменов. Фото: Правительство Челябинской области

В Челябинске официально открыли набережную на Первом озере у центра бокса «Алмаз». Уже сегодня здесь прошел спортивный праздник, приехали прославленные тренеры вместе со спортсменами и спортивные школы. В празднике принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На Первом озере благоустроили территорию. Фото: Правительство Челябинской области

Вместе с президентом международной федерации бокса Умаром Кремлевым Алексей Текслер вручил знаки мастеров спорта нескольким боксерам. А пятикратному чемпиону России по боксу Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры.

Фото: Правительство Челябинской области

– Впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. Инициативу создания набережной проявила челябинская федерация бокса. Мы продолжим развивать это место. Верю, что дети, которые пришли на праздник, полюбят бокс и придут в легендарный зал «Алмаз», чтобы стать новыми чемпионами, – сказал губернатор Челябинской области

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