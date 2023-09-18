Студент из Челябинской области побывал на космодроме во время запуска ракеты

Запуск ракеты на Байконуре
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Всеволод Саблин из Катав-Иванонвска выиграл поездку на космодром Байконур и поприсутствовал при запуске пилотируемой ракеты «Союз».
Как сообщает сайт Pchela.news, на космодром студента-медика привел поход в кинотеатр. Роскосмос и «Первый канал» проводили совместную акцию после премьеры фильма «Вызов». Всеволод прислал свой билет с киносеанса организаторам и попал в пятерку победителей. Вместе еще с четырьмя везунчиками он наблюдал за стартом космического корабля.
— Впечатления — просто космос. Это удивительное и завораживающее зрелище, — поделился Всеволод.
Он назвал свое путешествие к стартовой площадке ракеты уникальным шансом. При этом молодой человек — не первый в семье, кто побывал на Байконуре. Его отец в течение двух лет проходил службу на космодроме.
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