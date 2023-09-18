На набережной Первого озера в Челябинске появился новый сквер

На озере собираются открыть лодочную станцию. Фото: правительство Челябинской области
В Челябинске открыли новый сквер на берегу Первого озера.
Благоустроили территорию около центра бокса «Алмаз». Там высадили деревья, проложили беговые дорожки, установили тренажеры и обустроили площадки для игровых видов спорта. По утрам и в вечернее время сквер будут освещать фонари.
Фото: правительство Челябинской области
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в будущем планируют также построить пирс и лодочную станцию. А рядом со школой бокса возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие для спортсменов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.