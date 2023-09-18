На набережной Первого озера в Челябинске появился новый сквер

На озере собираются открыть лодочную станцию. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинске открыли новый сквер на берегу Первого озера.

Благоустроили территорию около центра бокса «Алмаз». Там высадили деревья, проложили беговые дорожки, установили тренажеры и обустроили площадки для игровых видов спорта. По утрам и в вечернее время сквер будут освещать фонари.

Фото: правительство Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в будущем планируют также построить пирс и лодочную станцию. А рядом со школой бокса возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие для спортсменов.

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