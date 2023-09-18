Ребенок попал в больницу после тройного ДТП с грузовиком в Копейске

Машины разбились на проспекте Победы в Копейске. Фото: УГИБДД Челябинской области

В Копейске днем 18 сентября в ДТП попали две легковые иномарки и грузовая машина.

Авария произошла возле завода «Пластмасс» на проспекте Победы. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 36-летний водитель Volkswagen Polo перестраивался из ряда в ряд и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с Toyota Prius, а затем с грузовиком Ford.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован, несовершеннолетний пассажир (2015 года рождения) автомобиля Toyota доставлен в медучреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работали спасатели. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, ничего не загорелось, но водой из пожарного шланга нужно было смыть топливо, которое разлилось по дороге.

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