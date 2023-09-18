Полицейские будут ездить по челябинскому парку Гагарина на электрических квадроциклах

Фото: УМВД по Челябинску

Возле памятника Игорю Курчатову в центре Челябинска собираются открыть новый модульный пункт полиции. Он будет работать круглосуточно.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, пункт решили разметить поближе к парку имени Гагарина, чтобы отдыхающие могли чувствовать себя в безопасности.

У работающих в новом пункте полицейских будут нестандартные средства передвижения — электромобиль и три электроквадроцикла. На электрических двигателях остановились, чтобы не загрязнять воздух в парке бензиновыми выхлопами. Вдобавок компактность квадроциклов позволяет без помех ездить по парку, полицейские скорее смогут прибыть на вызов

— Также позаботились и о самих сотрудниках, для них предусмотрена защитная экипировка и шлемы, — уточнили в ГУ МВД.

Сейчас в полиции готовятся к открытию пункта, продумывают маршруты патрулирования парка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.