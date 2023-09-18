Второклассник из Челябинска продает камни в качестве домашних питомцев

К каждому «питомцу» прилагается шуточная инструкция.

В челябинской гимназии №96 на традиционную ярмарку принесли необычный товар. Ученик второго класса Максим и его папа Антон придумали продавать «петстоунов» — гладкие камни для ландшафтного дизайна с приклеенными глазками.

Папа придумал шуточную инструкцию по уходу и дрессировке питомца, а Максим упаковывал их в крафтовые пакеты — «чтобы не задохнулись». Всего семья приготовила 15 «петстоунов» и продала их все.

— Я был промоутером, стоял, нахваливал зверей, — рассказал отец мальчика Hornews.com. — Всех продали за 20 минут и сделали, без ложной скромности, значительную часть выручки от нашего класса. Максим еще продавал самодельные «волшебные палочки» из палочек для суши а жена — вязаных осьминогов.

«Петстоунов» придумал американский предприниматель Гэри Дал в 1975 году. Шутка пришлась людям по вкусу — сегодня забавные и, что немаловажно, тихие и спокойные питомцы популярны во всем мире.

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