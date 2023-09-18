В Челябинской области директор предприятия похитил стройматериалы, предназначенные для ремонта дорог

СК занимается расследованием уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области завели уголовное дело против директора предприятия «Магнитогорскинвестстрой». Следствие считает, что в 2022 году он похитил материалы, которые должны были использоваться при строительстве автомобильных дорог. Причем действовал он не один, а вместе с начальником управления по содержанию объектов благоустройства.

Стоимость украденных материалов оценивается в 2 млн рублей. Теперь чиновникам придется отвечать перед законом по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

– Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу.

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