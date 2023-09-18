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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:12

В Челябинской области директор предприятия похитил стройматериалы, предназначенные для ремонта дорог

СК завел уголовное дело против директора компании «Магнитогорскинвестстрой»
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
СК занимается расследованием уголовного дела

СК занимается расследованием уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области завели уголовное дело против директора предприятия «Магнитогорскинвестстрой». Следствие считает, что в 2022 году он похитил материалы, которые должны были использоваться при строительстве автомобильных дорог. Причем действовал он не один, а вместе с начальником управления по содержанию объектов благоустройства.

Стоимость украденных материалов оценивается в 2 млн рублей. Теперь чиновникам придется отвечать перед законом по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

– Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу.

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