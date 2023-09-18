Магазин автозапчастей для сельхозтехники загорелся в Челябинске

Предварительно, пожар начался на крыше здания. Фото: Челябинск с огоньком

В Челябинске загорелся магазин автозапчастей для сельхозтехники. Пожар случился 18 сентября на улице Механической, 101. По предварительным данным, загорелась крыша двухэтажного здания. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

- Пожар ликвидирован, проводится разборка-проливка, - добавили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Также известно, что пострадавших в пожаре нет. На месте работали 7 единиц техники и около 30 пожарных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.