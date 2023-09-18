Квартиры в новостройках Челябинска подорожали на 20% за год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жилье в челябинских новостройках подорожало на 20% за год. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Аналитики подсчитали, что на такой процент подскочили цены, если сравнивать с сентябрем прошлого года.

Если смотреть на цены по стране, Челябинск уступает в росте только Краснодару – там новостройки подорожали на 22%.

Таким образом, квадратный метр в среднем теперь стоит 109,3 тысяч рублей. Такой скачок связан с подъемом ключевой ставки. Сейчас она составляет 13%. Для сравнения, большую часть этого года она была ниже 8,5%.

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