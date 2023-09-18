Не удержали: «Трактор» проиграл последний матч домашней серии

Эта встреча стала для соперников третьей со начала нового сезона КХЛ. Фото ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в последнем матче первой домашней серии нового сезона КХЛ. Матч с тольяттинской «Ладой» завершился не в пользу хозяев площадки. Подробнее о встрече — в материале.

Со старта поединка челябинцы завладели шайбой, но после сбавили обороты, дав сопернику набрать темп. Тольяттинцы же воспользовались моментом и смогли первыми организовать атаку на ворота Сергея Мыльникова. Исправлять ситуацию при родных трибунах взялся капитан команды Сергей Калинин: на четвертой минуте форвард нанес бросок, но шайба угодила прямиком в голкипера «Лады». Затем попытался поразить ворота и Александр Шаров, его снаряд полетел выше створа. Гости не отставали, держа в тонусе оборону «черно-белых». Несмотря на активность игроков, команды ушли на перерыв с нулями на табло.

— Достаточно вязкая игра. Думаю, нужно немного упростить свои действия в своей зоне. «Лада» накладывает смены, вынуждая нас пробрасываться, чтобы немного успокоить темп, — поделился во флеш-интервью Михаил Горюнов-Рольгизер.

Второй период соперники начали со взаимных атак. На 25-й минуте «Трактору» выпала возможность сыграть в большинстве, и Семен Дер-Аргучинцев моментально смог ею воспользоваться. С передачи Сергея Телегина форвард, бросив в ближний угол, прошил голкипера «Лады» и открыл счет в матче. Вслед за этим мог отличиться и Егор Фатеев, но нападающий бросил прямиком в шлем вратарю. Через минуту после этого тольяттинцы сравняли цифры на табло. До конца второй 20-минутки гости продолжили владеть инициативой, счет же остался ничейным — 1:1.

В начале третьего периода гости вновь заработали удаление, подарив «Трактору» очередное большинство. Стремившись реализовать его, Сергей Телегин отдал четкую передачу на Никиту Тертышного, а тот хлестким броском зарядил в створ, но попал в среагировавшего голкипера. Затем на скамейку штрафников угодил опытный форвард Антон Бурдасов. Вслед за ним удалился и капитан «черно-белых» Сергей Калинин. В эти минуты меньшинства челябинцы засели в своей зоне, пытаясь противостоять активизировавшейся «Ладе». Справившись с прессингом, хозяева продолжили обороняться. Отсутствие результата повысило градус на льду: Владимир Жарков стал участником заварушки на пятачке гостей, за что получил штраф. Восстановившись в составе, тольяттинцы устремились к воротам Мыльникова и за три минуты до финальной сирены вышли вперед. Тренерский штаб «Трактора» среагировал моментально, взяв тайм-аут. Замена голкипера на шестого полевого не помогла челябинцам спастись от поражения. Матч завершился со счетом 1:2 не в пользу хозяев площадки.

Следующую встречу «черно-белые» проведут в гостях. Затяжная выездная серия начнется 21 сентября с противостояния с «Сочи».

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