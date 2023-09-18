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НовостиСпорт18 сентября 2023 16:22

Не удержали: «Трактор» проиграл последний матч домашней серии

«Трактор» потерпел поражение от «Лады» в Челябинске
София ПОРОМОВА
Эта встреча стала для соперников третьей со начала нового сезона КХЛ. Фото ХК «Трактор»

Эта встреча стала для соперников третьей со начала нового сезона КХЛ. Фото ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в последнем матче первой домашней серии нового сезона КХЛ. Матч с тольяттинской «Ладой» завершился не в пользу хозяев площадки. Подробнее о встрече — в материале.

Со старта поединка челябинцы завладели шайбой, но после сбавили обороты, дав сопернику набрать темп. Тольяттинцы же воспользовались моментом и смогли первыми организовать атаку на ворота Сергея Мыльникова. Исправлять ситуацию при родных трибунах взялся капитан команды Сергей Калинин: на четвертой минуте форвард нанес бросок, но шайба угодила прямиком в голкипера «Лады». Затем попытался поразить ворота и Александр Шаров, его снаряд полетел выше створа. Гости не отставали, держа в тонусе оборону «черно-белых». Несмотря на активность игроков, команды ушли на перерыв с нулями на табло.

— Достаточно вязкая игра. Думаю, нужно немного упростить свои действия в своей зоне. «Лада» накладывает смены, вынуждая нас пробрасываться, чтобы немного успокоить темп, — поделился во флеш-интервью Михаил Горюнов-Рольгизер.

Второй период соперники начали со взаимных атак. На 25-й минуте «Трактору» выпала возможность сыграть в большинстве, и Семен Дер-Аргучинцев моментально смог ею воспользоваться. С передачи Сергея Телегина форвард, бросив в ближний угол, прошил голкипера «Лады» и открыл счет в матче. Вслед за этим мог отличиться и Егор Фатеев, но нападающий бросил прямиком в шлем вратарю. Через минуту после этого тольяттинцы сравняли цифры на табло. До конца второй 20-минутки гости продолжили владеть инициативой, счет же остался ничейным — 1:1.

В начале третьего периода гости вновь заработали удаление, подарив «Трактору» очередное большинство. Стремившись реализовать его, Сергей Телегин отдал четкую передачу на Никиту Тертышного, а тот хлестким броском зарядил в створ, но попал в среагировавшего голкипера. Затем на скамейку штрафников угодил опытный форвард Антон Бурдасов. Вслед за ним удалился и капитан «черно-белых» Сергей Калинин. В эти минуты меньшинства челябинцы засели в своей зоне, пытаясь противостоять активизировавшейся «Ладе». Справившись с прессингом, хозяева продолжили обороняться. Отсутствие результата повысило градус на льду: Владимир Жарков стал участником заварушки на пятачке гостей, за что получил штраф. Восстановившись в составе, тольяттинцы устремились к воротам Мыльникова и за три минуты до финальной сирены вышли вперед. Тренерский штаб «Трактора» среагировал моментально, взяв тайм-аут. Замена голкипера на шестого полевого не помогла челябинцам спастись от поражения. Матч завершился со счетом 1:2 не в пользу хозяев площадки.

Следующую встречу «черно-белые» проведут в гостях. Затяжная выездная серия начнется 21 сентября с противостояния с «Сочи».

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