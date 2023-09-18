В Челябинске трамваи №20 и №22 изменят маршруты

Фото: Челябинский транспорт

В Челябинске временно изменят свои маршруты трамваи №20 и №22. Это связано с ремонтом на участке Трамвайное депо № 1 — Российская. В ближайшее время будут менять стрелочные переводы у депо и Монтажного колледжа. Поэтому с 19 по 30 сентября на этом участке движение будет закрыто.

Трамваи перенаправят по следующим маршрутам:

№20. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

№22. Чистопольская — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1 (одиночные вагоны).

№22. Чистопольская — Горького — Чичерина (сдвоенные вагоны).

Кроме этого, изменился маршрут автобуса КМ. Теперь он будет ходить по Блюхера до АМЗ.

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