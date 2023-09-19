В Челябинской области родителям начали выдавать сертификаты для оплаты детских кружков и секций

Оплатить сертификатом можно курсы английское или основ программирования, - в каждом городе свой набор доступных занятий
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области с сентября 2023 года начали оформлять сертификаты на дополнительное образование детей. Родители смогут такими сертификатами оплачивать кружки и секции, куда ходят дети.
Никакого документа или пластиковой карты на руки мамам и папам не выдают. Сертификат электронный. Тем не менее, к нему привязаны деньги, выделенные государством на посещение платных занятий.
Сертификат оформляется один раз, — дальше семья может пользоваться им, пока ребенку не исполнится 17 лет. Средства на счету будут пополняться ежегодно, а тратить их можно как на кружки в государственных заведениях, так и на обучающие курсы коммерческих организаций.
Замминистра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук рассказала, что право на получение сертификата имеют все родители.
– Муниципалитеты самостоятельно определят, какие организации будут работать по социальному сертификату, — уточнила она. — По механизму сертификат не будут принимать детские школы искусств, спортивные школы, поскольку они ориентированы на программы предпрофессиональной подготовки.
Чтобы оформить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте регионального навигатора «Сетевой город», войти в личный кабинет и выбрать в настройках профиля пункт «Получить сертификат». Сразу на сайте можно изучить обучающие программы и кружки, которые есть в городе, и записать туда ребенка. Если выбранная программа обучения ребенку не понравится, ее можно будет поменять на другую.
Получить сертификат также можно через портал госуслуг. Там есть опция «Запись в кружки и секции».
В Челябинске сертификаты активируются через 3-7 дней после того, как родитель подал заявку.
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