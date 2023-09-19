«Мониторим погоду»: власти Челябинска рассказали, когда начнется отопительный сезон

Отопление в Челябинске начали включать в детсадах, школах и больницах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности Челябинска к отопительному сезону. Об этом рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов. Он отметил, что из-за теплой погоды старт подачи отопления в жилом фонде произойдет не в ближайшее время.

— Продолжаем мониторить погодные условия. Пока достаточно тепло, как только будет ниже +8, будем определяться с датой включения отопления, — сказал Александр Астахов.

В городе продолжают подключать к отоплению социальные учреждения: на данный момент тепло подано в 299 объектов. Главным образом, это детские сады, а также небольшое количество школ и медицинских учреждений. Администрация продолжает подключать соцучреждения по их заявкам.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила Александру Астахову в ежедневном режиме контролировать подготовку к подаче тепла и устранение аварийных ситуаций.

Напомним, в прошлом году в Челябинске отопление в жилых домах включили 26 сентября.

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