В Челябинске юные футболисты поборолись за награды турнира памяти Героя России Евгения Родионова. Фото: Иван Навроцкий

В выходные в Челябинске прошел традиционный турнир по футболу памяти Героя России Евгения Родионова, собравший 12 команд из муниципалитетов Южного Урала. Турнир проводился среди младшей возрастной группы (до 10 лет). За награды боролись команды из Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Трехгорного, Копейска, а также из Казахстана (Костанай). Соревнования прошли на площадке Областной спортшколы по футболу на стадионе «Калибр».

Участников турнира приветствовали мама Евгения Родионова Любовь Родионова, сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова, руководитель организационного комитета турнира, основатель общественной организации «Люди Долга» Константин Билан и другие почетные гости.

СПРАВКА «КП»

Начальник разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка, гвардии-майор Евгений Родионов погиб в 1996 году при выполнении боевого задания в Чеченской Республике.

В родном Челябинске в честь Евгения Родионова назван новый проспект. Школа №68, где учился Евгений с 2006 года носит его имя. Открытый в декабре 2019 года спортивно-тренировочный комплекс 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) носит имя Героя Российской Федерации майора Евгения Родионова.

Результаты турнира

«Лучшим вратарем» признан Леонид Коновалов из команды «Путь Чемпионов», Сатка;

«Лучшим защитником» признан Никита Елфимов из команды «Умка», Магнитогорск;

«Лучшим нападающим» стал Алихан Бекет, из команды «Тобол-1», Костанай;

«Лучшим Бомбардиром» стал Матвей Потапкин из команды «ОСШ-1», Челябинск;

«Лучшим игроком турнира» признан Ярослав Гришанков из команды «ОСШ-1», Челябинск.

Бронзовая лига

За участие: команда «Ястребы», Южноуральск;

За III место команда «СШОР-1», Трехгорный;

За II место команда «Тобол-2», Костонай (Казахстан);

За I место команда «Локомотив», Челябинск.

Серебряная лига

За участие: команда «СШ-4», Копейск;

За III место команда «Умка»Ю, Магнитогорск;

За II место команда «Тобол-1», Костанай (Казахстан);

За I место команда «Путь чемпионов», Сатка.

Золотая лига

За участие: команда «ОСШ-2», Челябинск;

За III место команда «Торпедо», Челябинск;

За II место команда «Вымпел», Челябинск;

За I место команда «ОСШ–1», Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.