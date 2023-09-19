В Челябинске задержан иностранец-закладчик с наркотиком, от которого гниет тело

Белое наркотическое вещество, изолента и весы - набор закладчика. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские совместно с отрядом спецназа «Гром» задержали закладчика, гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которого с собой оказалось пять свертков с наркотиком. Дома у мужчины нашли еще 250 граммов того же вещества, известного своими страшными последствиями для потребителей – у еще живых людей начинает гнить тело.

– В следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, по части 5 статьи 228.1 УК РФ, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь 31-летнему иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Полицейские в это время собирают доказательства его вины и ищут других участников наркоцепочки.

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