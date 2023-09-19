В Челябинске обнаружили сбои в работе самых загруженных автобусных маршрутов

Автобусы №4 и №64 возьмут на особый контроль. Фото: Егор ИВЛЕВ

Жители Челябинска сообщают о сбоях в расписании автобусов популярных маршрутов, которые связывают Северо-Запад и Северо-Восток города с центром. На проблему обратила внимание мэр Наталья Котова: на аппаратном совещании она назвала возможную причину сбоев и дала поручение решить вопрос.

— Продолжают поступать обращения граждан с жалобами на работу автобусов №64, 81 и №4, по несоблюдению ими расписания. Понятно, что идут ремонтные работы, скорее всего, какая-то часть автобусов перенаправлена по другому маршруту. Но по этим маршрутам, пожалуйста, разберитесь и доложите, — обратилась глава города к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Вице-мэр заявил, что система ГЛОНАСС, по которой ездят городские автобусы, мониторится в ежедневном режиме и глобальных сбоев в ее работе не замечено. Локальные недочеты по отдельным направлениям происходят, по каждому случаю проводится разбирательство.

Наталья Котова добавила, что специально автобусы в городе никто не задерживает, а причину возникающих сбоев попросила проанализировать совместно с Миндортрансом области.

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