В Челябинской области начали включать отопление в жилых домах из-за холода

Жилые дома отапливают только в одном районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в 20 муниципалитетах уже начался отопительный сезон. Об этом в эфире «Центра управления регионом» заявил министр строительства Юлий Элбакидзе.

Глава областного минстроя уточнил, что в двух десятках муниципалитетов тепло включили в социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах. И только в Кусинском районе из-за продолжительной холодной погоды начали обогрев жилых домов.

— На сегодняшний день Челябинская область практически готова к началу отопительного сезона. У нас готовность порядка 99%, — сообщил Юлий Элбакидзе. — Котельные готовы все, заканчиваются работы по ремонту теплосетей и сетей водоснабжения.

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