Пришел разбираться с обидчиком сына: в Челябинске задержали подозреваемого, который выстрелил в живот 41-летнему мужчине

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний челябинец решил разобраться в конфликте его сына с 41-летним жителем поселка Стройгородок. Вечером он пришел к его дому, но спор перерос в ссору, и тогда мужчина выстрелил оппоненту в живот из предмета, похожего на пистолет. И скрылся. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, у пострадавшего повреждены внутренние органы.

Когда полицейские начали выяснять обстоятельства, потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт. Оперативники задержали подозреваемого, не работающего, ранее не судимого. Он признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.