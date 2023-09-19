В Челябинской области в аварии погиб водитель «КАМАЗа»

Водитель Shacman получил травмы. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 19 сентября, в 14:38 на 9 километре автодороги «Магнитогорск-Кизил-Сибай» произошло смертельно ДТП. Как сообщают в областной ГИБДД, 48-летний водитель «КАМАЗа», стараясь избежать столкновения с машиной впереди, выехал на встречку и врезался в Shacman.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

От удара Shacman опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Lanos. В итоге водитель «КАМАЗа» скончался от травм на месте, а 35-летний мужчина за рулем Shacman получил телесные повреждения.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

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