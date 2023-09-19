Бастрыкин взял на контроль ситуацию подтоплением домов в Челябинске

Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе проверки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением домов в частном секторе Ленинского и Советского районов. С жалобами обратились жители. Одна из них живет с 18-летним сыном-инвалидом в доме без электричества и отопления.

- Из-за постоянных затоплений домовладений сточными водами фундаменты зданий разрушаются, стены покрываются плесенью, бытовая техника выходит из строя, - говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.

Сообщается, что жалобы в администрацию по вопросу ремонту системы откачивания воды, а также очистки и углубления русла протекающей рядом реки, не дали результатов. Поэтому жители вынуждены за свой счет проводить работы.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин взял ход проверки на свой контроль.

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