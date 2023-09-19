В Копейске осудили риелтора, обманувшую дольщиков на 23 млн рублей

Риелтор брала деньги у покупателей новостроек, но до девелопера деньги не дошли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Копейский городской суд отправил в колонию на 10 лет женщину-риелтора, которая обманула дольщиков на 23 млн рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», директор агентства недвижимости заключала договоры с покупателями новостроек, брала у них деньги и забирала их себе.

Как сообщает издание, за 2017-2019 годы пострадали пенсионеры и многодетные родители – всего 27 человек, каждый из которых отдал в среднем по 850 тысяч рублей. Помимо ограничения свободы женщине присудили штраф в 500 тысяч рублей. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что исковые требования потерпевших удовлетворены.

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