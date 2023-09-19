Четыре челябинки вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2023»

Голосование за выход в финал продлится до 8 октября. Фото: Мисс Офис/vk.com

Олеся Гарина (директор, ИП Гарина О.И.), Татьяна Шелехова (специалист по охране труда и подготовке кадров, ОАО «ЧМЗ»), Ксения Глухова (главный специалист, МБУК «ЦКИД») и Виктория Панова (заместитель директора по строительству тепловых сетей, ООО «ПКФ 72») вышли в полуфинал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023». Как сообщает Hornews.com, челябинки претендуют на победу и приз 3 млн рублей.

Голосование за выход в финал на интернет-странице конкурса продлится до 8 октября. Из 130 участниц в него попадет лишь 30 девушек. В этом году тема конкурса «Любовь и милосердие».

Виктория Панова.

Ксения Глухова.

Олеся Гарина.

Татьяна Шелехова.

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