Химера и Хронос: шестеро щенков овчарки будут охранять челябинские учреждения ГУФСИН

Пес по кличке Ульф будет служить в одном из самых строгорежимных учреждений ГУФСИН на Южном Урале — Верхнеуральской тюрьме. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Хвостатые новобранцы прибыли на Южный Урал из племенного питомника служебного собаководства в Свердловской области. Это два щенка немецкой овчарки по кличкам Ульф и Урсула и четыре щенка бельгийской овчарки, все на одну букву — Хронос, Хром, Химера и Хола. Все малыши родились в апреле и мае этого года, службу они будут проходить в Верхнеуральской тюрьме и СИЗО-4 в Златоусте.

Каждому из них предстоит освоить два курса дрессировки — общий и специальный. Сейчас они привыкают к новым условиям и хозяевам, обучаются послушанию и базовым командам, а затем упор будет сделан на профильную подготовку.

— В нашей работе требуется большое терпение, ведь для достижения результата нужно потратить немало усилий и времени. Только так можно подготовить надежного напарника, который станет еще и верным другом, — рассказывает Максим Суходоев, инстуктор-кинолог кинологического отделения Верхнеуральской тюрьмы.

На сегодняшний день в учреждениях ГУФСИН по Челябинской области несут службу порядка 400 собак.

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