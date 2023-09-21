В Челябинске 22 сентября ограничат движение из-за ремонта на переезде

Часть дороги закроют на весь день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 22 сентября будут ремонтировать железнодорожный переезд «Восточный 34 км» (проезд к улице Енисейской).

— С 9:00 до 18:00 будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе, — предупредили в администрации Челябинске.

Объехать участок можно будет через Копейское шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, проспекту Ленина, улице Линейной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.