Пугающая статистика: процент южноуральцев с ожирением увеличился в два раза с 2020 года

Ирина Гехт советует тщательнее выбирать, что мы едим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поделилась пугающей статистикой по ожирению. В социальных сетях она опубликовала данные от министерства здравоохранения региона:

– В 2020 ожирением страдали 7,2% жителей региона;

– в 2021 – 10,2%;

– в 2022 – 12,2%.

А вот в 2023 году в регионе от ожирения страдают уже 15,6%. Ирина Гехт подчеркнула, что особо неблагоприятная ситуация с ожирением у детей. Ведь именно в этой группе процент дюжей с ожирением растет с каждым годом.

– Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей осознанно взглянули на свой рацион. Ведь здоровый образ жизни начинается с решения, которое однажды принимает каждый из нас, – подчеркнула Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

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