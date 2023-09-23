В Челябинске на заводе «Сигнал» нашли тело охранника

Фото: www.google.ru/maps/

На территории завода «Cигнал» в Челябинске в служебной машине нашли тело охранника. Мужчину обнаружил его коллега. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в силовых структурах.

– В следственном отделе по Ленинскому району города Челябинска проводится доследственная проверка, все обстоятельства уточняются, – прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Челябинской области.

По данным КП-Челябинск, следов насилия на теле мужчины нет. Причину смерти предстоит выяснить следователям.

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