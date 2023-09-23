Команда из девочек Челябинской области победила в футбольном турнире в Москве

Фото: предоставлено КП-Челябинск

Команда девочек-футболисток «Фершампенуаз» из Челябинской области стала победителем в своей возрастной группе всероссийского турнира «Футбол в школе», который прошел в Москве. Спортсменки сражались в категории «2010-2011 год рождения».

В групповой этап команда прошла обыграв Липецкую и Самарскую области, а также Краснодарский край. В полуфинале вышли против Новосибирска и победили со счетом 3:0.

В финале «Фершампенуаз» вышли на поле с командой из Белгорода. В основное время в ворота не залетело ни одного меча. Победителя пришлось выявлять с помощью пенальти. Там команда Челябинской области забила 3 мяча, пропустила всего один. Всего в возрастной группе было 16 команд

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru