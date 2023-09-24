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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 6:23

Мотоциклист влетел в ГАЗель и погиб на трассе под Челябинском

Смертельная авария произошла рано утром 24 сентября
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Водитель и пассажир мотоцикла погибли. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

Водитель и пассажир мотоцикла погибли. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

В 05:30 на трассе в Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и влетел в ГАЗель.

От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. А 58-летний водитель грузового автомобиля получил травмы.

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области устанавливают обстоятельства аварии.

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