Мотоциклист влетел в ГАЗель и погиб на трассе под Челябинском

Водитель и пассажир мотоцикла погибли. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

В 05:30 на трассе в Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и влетел в ГАЗель.

От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. А 58-летний водитель грузового автомобиля получил травмы.

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области устанавливают обстоятельства аварии.

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