«Комсомолка» приглашает пенсионеров на ретро-концерт в Челябинске

Праздник начнется в 13 часов 1 октября в Саду Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда – Челябинск» приглашает жителей города на празднование Дня пожилого человека. В этот день мы поздравим наше старшее и мудрое поколение. Наш семейный праздник будет посвящен символу единства, связи времен и преемственности поколений

Гости смогут зарядиться отличным настроением, послушать ретро-концерт и получить подарки. На память каждый желающий сможет сделать яркую фотографию на нашей фотозоне. Все желающие могут оформить подписку на любимую «Комсомолку» по специальной цене.

Ждем вас 1 октября в 13:00 возле сцены парка «Сад Победы» по адресу улица Героев Танкограда, 79.

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