Метеорологи рассказали, ждать ли челябицам продолжения бабьего лета

Теплыми на это неделе будут только понедельник и воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области уже со вторника 26 сентября начнется похолодание.

В предыдущие дни столбик термометра поднимался выше отметки в +20 градусов, но 26 сентября будет максимум +16. Как сообщает «ФедералПресс», вместе с понижением температуры начнутся дожди.

На среду 27 сентября осадки не прогнозируют. Зато станет еще прохладней — не выше +15 градусов.

В пятницу 29 сентября дневная температура и вовсе может снизиться до +12 градусов, снова пойдут дожди. Дождливой будет и суббота.

А вот в воскресенье 1 октября, если верить предварительному прогнозу, южноуральцы еще успеют порадоваться теплой погоде. Дождей в этот день не будет, а воздух разогреется до +19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.