Арбитражный суд рассмотрит заявление о банкротстве главы «Треста Магнитострой»

Олег Лакницкий. Фото: pravmin74.ru

Арбитражные суд Челябинской области принял к рассмотрению заиление о банкротстве гендиректора «Треста Магнитострой» Олега Лакницкого.

Признать себя финансово несостоятельным попросил сам Лакницкий. Он указал, что не в состоянии выплатить кредиторам 77 млн рублей, попросил ввести процедуру реализации своего имущества и назначить финансового управляющего.

Как сообщили в пресс-службе суда, заседание, на котором проверят обоснованность заявления о банкротстве, назначено на 27 мая.

