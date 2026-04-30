В Кунашакском округе отменен парад 9 мая

В предыдущий раз парад в Кунашаке отменяли в 2020 году, тогда это сделали из-за коронавируса

В Кунашакском округе отменили парад в честь Дня Победы. Об этом сообщили в окружной администрации. Решение объяснили мерами безопасности «в связи со складывающейся оперативной обстановкой».

— Праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в помещении Дома культуры села Кунашак, — уточнили в муниципалитете.

Одновременно кунашакцам запретили собираться большими группами, даже для возложения цветов к Вечному огню.

— Возложение цветов и венков возможно только небольшими группами до трех человек, — уточнили в окружной администрации.

