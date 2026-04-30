Таганай и Иремель под присмотром: с 1 мая на маршрутах выставят посты ПССВ

Фото: «Поисково-спасательная служба Челябинской области»

В предстоящие длинные выходные потоки туристов на особо охраняемых природных территориях Южного Урала резко возрастут. Чтобы люди не оставались без помощи в случае травмы или потери, Поисково-спасательная служба Челябинской области с 1 мая развернет стационарные посты на двух самых загруженных локациях — в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель».

Спасатели будут дежурить в пиковые дни: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Посты разместят максимально близко к основным туристическим тропам — это позволит специалистам добираться до обратившегося за помощью в несколько раз быстрее, чем если бы они выезжали с постоянных баз.

В ПСС напоминают: безопасность в походе во многом зависит от подготовки. До выхода предупредите родственников, куда идете и когда планируете вернуться. В рюкзак обязательно положите полностью заряженный телефон, минимум литр воды на человека, непродуваемую куртку и любые средства для добычи огня. Если сбились с пути — не усугубляйте ситуацию попытками найти дорогу самостоятельно. Лучшее решение: остаться на месте и звонить в службу спасения по номеру 112. Дополнительный шанс получить быструю помощь — предварительная регистрация похода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.