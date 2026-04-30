Закроют полосу и ограничат скорость на полгода: на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу начинается ремонт

Со 2 мая до 15 октября на время ремонта трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу вводятся ограничения движения для транспорта, сообщают в «Росавтодоре». Так, до 50 км/час будет ограничена скорость движения и закрыта одна полоса.

Участки, где вводятся ограничения:

км 11+400 - км 13+000 (правый проезд);

км 14+000 - км 15+500 (правый проезд);

км 16+500 - км 19+000 (правый проезд);

км 28+000 - км 32+000 (левый проезд);

км 33+000 - км 34+500 (левый проезд);

км 28+000 - км 32+000 (правый проезд);

км 33+000 - км 34+500 (правый проезд);

км 34+500 - км 37+500 (левый проезд);

км 38+500 - км 42+000 (левый проезд),

км 43+000 - км 44+300 (левый проезд),

км 34+500 - км 37+500 (правый проезд),

км 38+500 - км 42+000 (правый проезд),

км 43+000 - км 44+300 (правый проезд).

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

