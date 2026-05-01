Челябинская телебашня поздравит горожан световым шоу ко Дню труда

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1 мая главная телебашня региона озарится праздничной подсветкой. В честь Праздника Весны и Труда челябинский филиал РТРС включит на медиафасаде тематическую архитектурно-художественную иллюминацию.

По данным администрации Челябинска, сегодня вечером на башне развернется красочное шоу: медиафасад окрасится в цвета российского триколора, а по граням побегут динамические изображения флага Челябинской области, распускающихся цветов и летящих белых голубей — символа мира и созидания. Завершающим аккордом станет поздравительная надпись: «С Днем Весны и Труда!».

Иллюминация будет работать с 21:30 до 00:45.

Челябинск станет участником масштабной федеральной акции РТРС. В этот день праздничные световые сценарии также украсят телебашни в Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге и других городах России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.