СКР завершил следствие по делу о доставке дронов из Челябинска для атаки военных объектов

Главное следственное управление СКР завершило дело о нападении украинских беспилотников на российские военные аэродромы, сообщает издательство «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По версии следствия, ключевую роль в перевозке дронов сыграли водители из Челябинска — именно отсюда в конце мая 2025 года выехали трейлеры с грузом, в котором были спрятаны БПЛА.

Обвинение предъявлено четырем челябинским дальнобойщикам. По версии следствия, они были завербованы СБУ и входили в группу, организованную уроженцами Украины, которые сейчас находятся в розыске. Водители вину не признают, утверждая, что их использовали «втемную» и они не знали о содержимом груза.

Дело, состоящее из 90 томов, передано для ознакомления обвиняемым. Организаторы атаки не установлены, следствие считает, что в деле могут появиться новые фигуранты. Судебные процессы проходят в закрытом режиме, срок содержания под стражей для обвиняемых продлен.

