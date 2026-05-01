Дым и градусы: в Челябинской области полиция накрыла подпольный бизнес на 33 миллиона

Фото: Главное управление МВД России по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела против 36-летнего предпринимателя из Троицка. Его обвиняют в незаконном обороте немаркированных табачных изделий и алкоголя на сумму более 33 миллионов рублей.

По данным полиции, мужчина на протяжении долгого времени покупал, перевозил и хранил крупные партии сигарет и спиртного без акцизных марок. Продавал он их через свою автозаправку, а также частным лицам.

Оперативную разработку вели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке СОБР Росгвардии, у бизнесмена обнаружили и изъяли около 250 000 пачек сигарет и 150 бутылок крепкого алкоголя. Общая стоимость изъятого товара составила более 33,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением уже переданы в Троицкий городской суд. На имущество обвиняемого — автомобиль, прицеп и нежилые помещения стоимостью 6 млн рублей — по ходатайству следствия наложен арест.

Ранее этот мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

